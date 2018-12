Saare talisportlased otsivad tuge Hooandjas

Kaks Hiiumaa sportlast otsisid Hooandja keskkonnas toetust oma harrastusele: Boris Ljubtšenko (27) küsis tuge talisurfi MMil osalemiseks, Ott Saar (13) soovis soetada jääpurjeka.Hiiumaa spordikooli purjelaua- ja talisurfi treenerina töötav Boris Ljubtšenko saavutas 2017. ja 2018. aasta talisurfi maailmameistrivõistlustel mõlemal korral teise koha ja pälvis tiitli Aasta talisurfar 2017.





Autor: Sigrid Leigri

