Riigikogu valimised said avapaugu

President Kersti Kaljulaid kuulutas laupäeval Jõhvi kontserdimajas välja riigikogu järgmise, 14. koosseisu valimised 3. märtsil 2019.

Valimised kuulutas president välja aasta vabatahtlike tunnustamisel, kutsudes kõiki kodanikke hääletamisurnide juurde, et otsustada, kuidas me läheme oma riigiga edasi. “Demokraatia põhiolemus on erinevate ideede võistlemine ning kui hoog kipub suurem olema, siis ka põrkumine. Demokraatia põhiolemus ei ole kunagi tigedus, demokraatia ei tee kunagi haiget. Demokraatia ei ole kõvemate kisakõride võidukäik viisakalt vaikivate inimeste üle. Seda ei tohi me keset heitlevate ideede virr-varri kunagi ära unustada,” ütles president.

Valimisringkonnas nr 5 ( Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa) jäi mandaatide arv samaks, siin jagatakse kuus mandaati. Võrreldes 2015. aasta riigikogu valimistega sai ühe mandaadi juurde kolm ringkonda ja kolm kaotas. Mandaatide jaotamise aluseks on valijate arv antud ringkonnas

1. detsembri seisuga.

Täna algab kandidaa­tide registreerimiseks esitamine, mis lõpeb 17. jaanuaril.

