Registreeritud töötus Hiiumaal väikseim

Novembri lõpus oli Hiiumaal töötuna registreeritud 149 inimest, mis moodustab saare tööealistest inimestest 3,3 protsenti. Maakondade võrdluses oligi töötuse määr madalaim Hiiumaal ja kõige kõrgem Valgamaal, 8,5 protsenti.

Eesti töötukassa Hiiumaa osakonna osakonnajuhataja Jana Tammeveski ütles, et selle aasta jooksul on töötuna arveloleku lõpetamisi olnud kokku 390, millest tööle või ettevõtjaks mindi 249 juhul. Arveloleku katkemisi ja isiku sooviavaldusega lõpetatud arvelolekuid oli 117.

Hiiumaal on töötukassa poolt aasta jooksul vabu töökohti vahendatud umbes 230. Kui paljudel kordadel leiti tööd väljas­pool Hiiumaad, ei osanud Tammeveski täpselt öelda: “Neid kliente, kes konkreetselt teatasid, et asuvad tööle välismaal, oli sel perioodil üheksa.”

Ta nentis, et töökohti saarel pigem juurde tekkinud ei ole, küll on aga inimesed endale ettevõtluse alustamisega ise töökohti loonud. “Töötukassa ettevõtluse alustamise toetusega on ettevõtlusega tegelema hakanud viis klienti, üks alustas tegevust FIEna ja äriettevõttes alustas juhatuse liikmena neli klienti,” lisas Tammeveski.

Tammeveski rõhutas, et töötukassa ei tegele juba ammu ainult töötute inimeste nõustamisega. Töötukassa Kärdla esinduses Kärdla Põllu 17 on töötavatele inimestele abiks karjäärinõustaja Pille-Riin Persidskaja, kellega saab ühendust võtta telefoni või meili teel.

“Julgustan ühendust võtma igaüht, kes soovib enda elus mingil põhjusel muudatust teha. Olgu see siis uue eriala õppimine, elukutse vahetamine või lihtsalt soov teada saada enda tugevamad küljed,” sõnas töötukassa Hiiumaa osakonna osakonnajuhataja Jana Tammeveski.

Autor: Sigrid Leigri

