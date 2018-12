Randar Kaljurand Air Balticu lennuakadeemias

Ekraani kuvatõmmis Kanal 2

Kanal 2 saade “Reporter” jagas uudist Hiiumaa noor­mehest Randar Kaljurannast, kes müüs maha kogu oma vara, et minna Riiga Air Balticu lennuakadeemiasse piloodiks õppima. Kaljurand ütles reporterile, et tema unistus on juhtida kunagi üliheli­kiirusel lendavat lennukit. Riia lennuakadeemia avati alles eelmisel aastal ning sealne 18kuuline piloodiõpe maksab 69 000 eurot. Samas on kool valmis garanteerima piloodiõpilase pangalaenu ja tulevase töökoha.