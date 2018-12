Pühadeks koju lennukiga

Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliinil väljuvad pühadeaegsed reisid vastava nädalapäeva sõiduplaani järgi. Lisalennud on 26. detsembril kell 15 Tallinnast ja 27. detsembril kell 10.30 Tallinnast.

Uue aasta esimese päeva varahommikul lendu ei toimu, see väljub Tallinnast kell 13. Õhtune reis väljub nagu ikka Tallinnast kell 17.

Hiiumaa ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et pileteid on veel saada peaaegu kõikidele reisidele.

Uues hankes saarlastel rohkem kohti

Maanteeamet kuulutas välja uue hanke, et leida järgmiseks viieks aastaks operaator suursaarte lennuliinidele. Hange on jagatud kaheks osaks, üks on Kärdla ja teine Kuressaare liin. Mõlemale liinile eeldatakse eraldi lennukit, Hiiumaa suunal vähemalt 19 ja Saaremaa suunal vähemalt 40kohalist. Eelmises hankes nõuti Saaremaa liinile 33kohalist lennukit.

Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mõlemale osale. Uue hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. jaanuar. Hindamiskriteeriumideks on pakkumuse maksumus ja lennuki vanus.

Novembris kuulutas maanteeamet eelmise hanke kehtetuks vigade tõttu. Praegune vedaja, Leedu firma Transavia­baltika teenindab Hiiumaa ja Saaremaa liini ühe lennukiga, leping kehtib järgmise aasta 31. maini.

GNSS käivitub veebruarist

Hiiumaa selle aasta üks suurimaid riigipoolseid investeeringuid oli Kärdla lennuvälja liiklusala renoveerimine: uuendati lennuvälja liiklusala kate ja korrastati navigatsioonitulede süsteemi.

Lisaks loodi tehniline valmisolek GNSS (Global Navigation Satellite System) maandumissüsteemi kasutamiseks.

Sedrik ütles, et testlennud on edukalt sooritatud ja lennu­informaatorid vajaliku väljaõppe saanud ning süsteemi saab kasutama hakata alates 31. jaanuarist. “Hiidlastel on uue maandumissüsteemiga seoses kõrged ootused,” ütles Sedrik.

Kui aastas jääb ilmastikuolude, valdavalt pilvisuse ja udu tõttu ära 30–40 reisi, näiteks tänavu juba 43 reisi, siis

GNSSiga saab lennuk maanduda madalamate pilvedega, kui see praegu võimalik on.

Autor: Harda Roosna Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliinil väljuvad pühadeaegsed reisid vastava nädalapäeva sõiduplaani järgi. Lisalennud on 26. detsembril kell 15 Tallinnast ja 27. detsembril kell 10.30 Tallinnast.

Uue aasta esimese päeva varahommikul lendu ei toimu, see väljub Tallinnast kell 13. Õhtune reis väljub nagu ikka Tallinnast kell 17.

Hiiumaa ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et pileteid on veel saada peaaegu kõikidele reisidele.

Uues hankes saarlastel rohkem kohti

Maanteeamet kuulutas välja uue hanke, et leida järgmiseks viieks aastaks operaator suursaarte lennuliinidele. Hange on jagatud kaheks osaks, üks on Kärdla ja teine Kuressaare liin. Mõlemale liinile eeldatakse eraldi lennukit, Hiiumaa suunal vähemalt 19 ja Saaremaa suunal vähemalt 40kohalist. Eelmises hankes nõuti Saaremaa liinile 33kohalist lennukit.

Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mõlemale osale. Uue hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. jaanuar. Hindamiskriteeriumideks on pakkumuse maksumus ja lennuki vanus.

Novembris kuulutas maanteeamet eelmise hanke kehtetuks vigade tõttu. Praegune vedaja, Leedu firma Transavia­baltika teenindab Hiiumaa ja Saaremaa liini ühe lennukiga, leping kehtib järgmise aasta 31. maini.

GNSS käivitub veebruarist

Hiiumaa selle aasta üks suurimaid riigipoolseid investeeringuid oli Kärdla lennuvälja liiklusala renoveerimine: uuendati lennuvälja liiklusala kate ja korrastati navigatsioonitulede süsteemi.

Lisaks loodi tehniline valmisolek GNSS (Global Navigation Satellite System) maandumissüsteemi kasutamiseks.

Sedrik ütles, et testlennud on edukalt sooritatud ja lennu­informaatorid vajaliku väljaõppe saanud ning süsteemi saab kasutama hakata alates 31. jaanuarist. “Hiidlastel on uue maandumissüsteemiga seoses kõrged ootused,” ütles Sedrik.

Kui aastas jääb ilmastikuolude, valdavalt pilvisuse ja udu tõttu ära 30–40 reisi, näiteks tänavu juba 43 reisi, siis

GNSSiga saab lennuk maanduda madalamate pilvedega, kui see praegu võimalik on.

Sildid: lennuk, pühad