Palade kooli tundide algus nihkub hilisemaks

Uuest aastast algavad Palade põhikoolis tunnid senisest pool tundi hiljem, 9.15.Muudatuse tingis lapsi seni kooli toonud bussiettevõttega lepingu lõppemine ning see, et kasutama hakatakse ka maakonna bussiliine.Kümmekond aastat on Palade kooli lapsi sõidutanud kaks bussi: vallale kuuluv buss ja FIE Are Lehter transporditeenus buss.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Kümmekond aastat on Palade kooli lapsi sõidutanud kaks bussi: vallale kuuluv buss ja FIE Are Lehter transporditeenus buss.

