Otsitud põhjused

Hiiu Leht kirjutas nii tänavu novembris kui mullu detsembris, et Hiiumaa ettevõtjad ja vallajuhid ei ole nõus, et maanteeamet vähendab talvel Hiiumaa parvlaevagraafiku reiside arvu.

Vaadakem ajas tagasi. Veel 2017. aasta jaanuaris polnud kuue reisiga mingeid probleeme. TS Laevad müügi- ja teenuse­valdkonna juht Pille Kauber ütles küll Hiiu Lehele, et Hiiumaa liinil tuleb aasta esimestel kuudel arvestada laevaliikluses keerulisemate ilmastikutingimuste ja võimalike jääoludega. Seetõttu muudeti ka mõnede reiside väljumisaegu, aga püha­päevast neljapäevani oli sõiduplaanis kuus väljumist kummastki sadamast ja reedeti seitse.

Millegipärast otsustas TS Laevad maan­teeameti lahkel loal ja hiidlaste vastupunnimisest hoolimata tänavu jaanuaris vähendada tööpäeviti reise viieni. See on viimaste aegade kõige väiksem talvine reiside arv tööpäeviti. Ja nüüd on laual sama seis – hiidlased nõuavad kuut põhireisi, maanteeamet ütleb, et aitab teile viiest küll.

Huvitav on võrrelda, mida maanteeamet toob põhjustena, miks talviti rohkem põhireise teha ei saa. Kui mullu rõhuti sellele, et uute laevade mahutavus on suurem, siis tänavu löödi letti puuduv kaldaramp, pimedus, tugevad tuuled ja jää, mida veel mitte kusagil ei paista.

Rahapuudust, kusjuures pole kunagi põhjendusena toodud. Või on ehk ka praegune vedaja ära tabanud, et Hiiumaa liini kasumimarginaal on väiksem kui Muhu- ja Saaremaa liinil?

Võrdluseks, et Saaremaa liinil on talvises sõiduplaanis 13 põhireisi ehk ligi kolm korda rohkem.

11. detsember 2018