Osavald müüb kortereid

Emmaste osavald on lühikese aja jooksul pannud müüki kaks korterit, sotsiaal­kortereid jääb alles kolm. Teistes osa­valdades on sotsiaalkortereid rohkem.

Hiljuti lõppenud avalikul elektroonilisel enampakkumisel müüdi Emmaste külas asuv ühetoaline korter. Lisaks on müügis Hindu külas asuv korter, mis oli kasutusel sotsiaalkorterina.

Emmaste korteri müük oli edukas, hind kerkis kaks korda ehk kui alghinnaks oli korteri jääkväärtus 3085 eurot, siis müügihinnaks kujunes üle 6000 euro.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Sigrid Leigri Emmaste osavald on lühikese aja jooksul pannud müüki kaks korterit, sotsiaal­kortereid jääb alles kolm. Teistes osa­valdades on sotsiaalkortereid rohkem.

Hiljuti lõppenud avalikul elektroonilisel enampakkumisel müüdi Emmaste külas asuv ühetoaline korter. Lisaks on müügis Hindu külas asuv korter, mis oli kasutusel sotsiaalkorterina.

Emmaste korteri müük oli edukas, hind kerkis kaks korda ehk kui alghinnaks oli korteri jääkväärtus 3085 eurot, siis müügihinnaks kujunes üle 6000 euro.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: korter, müük, osavald, sotsiaal­korterid