Ööpäevapikkuse võistluse muljeid

erakogu

Erle Meresmaa osales detsembri keskel 24tunnisel crossfit-võistlusel*, mille sisuks sooritada ööpäeva jooksul järje­pidevalt sportlikke harjutusi.Veebilehel teadliktreening.ee selgitatakse, et CrossFiti kavad sisaldavad kõrge intensiivsusega intervall­treeningut, klassikalist tõstmist, jõutõstmist, võimlemist, rammumeeste harjutusi ja veel paljusid teisi meetodeid/spordialasid.





Autor: Kaasautor erakogu

Sildid: CrossFiti, intervall­treening