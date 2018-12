Oma ingel

Tänases lehes tutvustame kaht vahvat hiiu naist.

Üks neist, Ingel-Ann Liibert õpib piloodiks ja lendab peagi taevas raudlindu juhtides. See Hiiumaal sirgunud neiu unistab julgelt: “Suureks unistuseks on liikuda istme võrra vasakule ehk juhtida lennukit, olles ise kapteni rollis.”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.