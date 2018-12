Nii raske…

Alles nädal tagasi kirjutasime Hiiu Lehes, et sellest talvest tehakse rohkem libedatõrjet. Maanteeamet teatas, et paneb talihooldesse lisaraha ja kasvab teede hulk, millele hakkavad kehtima kõrgemad hooldetasemed. Hiiumaal pole kunagi olnud kõrgeima ehk kolmanda seisunditaseme (ST 3) teid. Nüüd on talvine tase 3 kokku umbes 5 kilomeetril Kärdla ümbruse teedel. Tase 3 tähendab, et teepind või vähemalt sõidujäljed on lume- ja jäävabad.

Tase kolm on ka teelõigul, kus esmas­päevases raskes liiklusõnnetuses hukkus endine Käina vallavanem ja praegune Hiiumaa valla­volikogu liige Üllar Padari.

Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla kinnitas, et õnnetuse ajal olid tee- ja ilmastikuolud keerulised. Ka sündmuskohal töötanud politseinikud tõdesid, et sõidutee oli äärmiselt libe. Samas vastas tee haardetegur õnnetuse hetkel seisundi­taseme nõuetele. Nõuetele vastasid ka mõlema õnnetuses osalenud sõiduki rehvid.

Õnnetuse asjaolude väljaselgitamisega tegeldakse, aga see teadmine ei too Üllari lähedastele teda tagasi.

Me kõik võiksime sellest õppida, et elusalt koju jõudmine on kõige olulisem. Palun ärge kiirustage liikluses ja arvestage teeolusid, eriti just talvisel ajal, mil miinuskraadid vahelduvad plussiga, ühel hetkel sajab lund, teisel vihma.

Tuletage lähedastele, kui nad kodust lahkuvad, meelde, et nad kindlasti kinnitaksid turva­vöö ja oleksid liikluses tähelepanelikud ja tehke seda ka ise.

Teid oodatakse koju!

7. detsember 2018