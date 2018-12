Maanteeamet tegi kiirvisiidi Hiiumaale

Eile kohtusid Hiiumaa valla ja maanteeameti esindajad, et veel kord pidada aru talvise parvlaevade sõiduplaani üle Hiiumaa liinil. Valla poolt osalesid kohtumisel vallavanema asetäitja Monika Pihlak, vallavolikogu esimees Aivar Viidik, valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik, lisaks Hiiumaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Tanel Malk. Maantee­ametist olid Hiiumaa teekonna ette võtnud peadirektori asetäitja Meelis Telliskivi ja ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson.

Volikogu esimees oli peale kohtumist lootusrikas, et nn kuue põhireisi graafikus võidakse jõuda ametiga kokku­leppele. “Suutsime neid veenda, et hiidlastel on vajadus ja mulle tundus, et saime ühiselt aru ka sellest, et on olemas ka võimalused kuue väljumisega graafikut pidada,” ütles Viidik.

Volikogu esimees ütles, et laua äärest lahkuti kokkuleppega, et kohtutakse veel sel aastal ja püütakse leida võimalus, kuidas ka talvel teha kuus väljumist kummastki sadamast. “See ei tähenda, et lõime juba käed, aga me üritame leida võimalust,” ütles Viidik.

Viidik vahendas, et kohtumisel põhjendasid külalised talvist reiside väiksemat arvu maanteeameti pingelise eelarvega. “Kahjuks on juhtunud nõnda, et vahepealsetel kohtumistel, tundub, on üksteisest mööda räägitud – kui vallaga on räägitud sellest, et talvel ei saa sõita kuna niiöelda ilm on kehv, siis praegu selgus, et pigem on küsimus selles, et raha ei ole,” kommenteeris Aivar Viidik.

Autor: Harda Roosna Eile kohtusid Hiiumaa valla ja maanteeameti esindajad, et veel kord pidada aru talvise parvlaevade sõiduplaani üle Hiiumaa liinil. Valla poolt osalesid kohtumisel vallavanema asetäitja Monika Pihlak, vallavolikogu esimees Aivar Viidik, valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik, lisaks Hiiumaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Tanel Malk. Maantee­ametist olid Hiiumaa teekonna ette võtnud peadirektori asetäitja Meelis Telliskivi ja ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson.

Volikogu esimees oli peale kohtumist lootusrikas, et nn kuue põhireisi graafikus võidakse jõuda ametiga kokku­leppele. “Suutsime neid veenda, et hiidlastel on vajadus ja mulle tundus, et saime ühiselt aru ka sellest, et on olemas ka võimalused kuue väljumisega graafikut pidada,” ütles Viidik.

Volikogu esimees ütles, et laua äärest lahkuti kokkuleppega, et kohtutakse veel sel aastal ja püütakse leida võimalus, kuidas ka talvel teha kuus väljumist kummastki sadamast. “See ei tähenda, et lõime juba käed, aga me üritame leida võimalust,” ütles Viidik.

Viidik vahendas, et kohtumisel põhjendasid külalised talvist reiside väiksemat arvu maanteeameti pingelise eelarvega. “Kahjuks on juhtunud nõnda, et vahepealsetel kohtumistel, tundub, on üksteisest mööda räägitud – kui vallaga on räägitud sellest, et talvel ei saa sõita kuna niiöelda ilm on kehv, siis praegu selgus, et pigem on küsimus selles, et raha ei ole,” kommenteeris Aivar Viidik.

Sildid: maanteeame, parvlaev, sõiduplaan, vald