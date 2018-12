Luukase viimase preemia sai heategevusfond

Harda Roosna

Hiiumaalt sirgunud eduka ja ühiskondliku närviga ettevõtja Aadu Luukase viimase missioonipreemia pälvis SA Hille Tänav­suu vähiravifond “Kingitud elu”.Pidulikul sündmusel Tallinnas Maarjamäe lossis meenutas Aadu Luukase (1939–2006) poeg IndrekLuukas, et sihtasutus asutati eesmärgiga toetada Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengut ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevust.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna

Luukas, et sihtasutus asutati eesmärgiga toetada Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengut ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevust.

Sildid: luukase, missioonipreemia, preemia