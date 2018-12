Lukustage uksed soovimatute külaliste eest

Möödunud nädalal levis sotsiaalmeedias postitus, kus tumedat verd mees tungis eaka naise koju. Üritas talle potte ja panne müüa ning küsis raha lennupiletiteks.

Kärdla politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Mihkel Karjamaa kinnitas, et niisugune vahejuhtum leidis tõepoolest aset. “Naine nägi maja ees peatumas lähisugulase omale sarnast sõidukit ja selles sõbralikult lehvitamas habemega sugulase sarnast inimest ning läks uksele vaatama, kuid nagu ta ukse avas, tuli temast mööda tuppa võõras vene keelt kõnelev noorem mees,” kirjeldas Karjamaa juhtunut. Piirkonnapolitseiniku sõnul suundus mees kohe elutuppa, kus asetas lauale kaks pappkasti, millest hakkas esitlema potte. Kingituseks pakkus enda sõnul hinnalist lusikat, mida ta ei saavat lennukile võtta ning väitis, et saadava raha eest ostab endale lennupileti.

Lisaks uuris tuppa tulnud võõras veel majapidamises olevate asjade kohta. “Vanaproua oli küll häiritud, kuid suutis ennast koguda ja suunas võõra õue,” rääkis Karjamaa. Kaasa andis ta sissetungijale karbi kommi ja kümme eurot. Selle eest jäi talle koju nn plaatinast lusikas.

Karjamaa soovitab pealetükkivatelt võõrastelt kindlasti mitte midagi osta: “Öelge julgelt, et häirimise jätkumisel kutsute politsei ning ärge häbenege toimuvast teavitada hädaabinumbril 112. Kindlasti tuleks öelda, millise sõidukiga maja juurde tuldi ja auto registreerimisnumber.”

Veel soovitas piirkonnapolitseinik selleks, et vältida mittesoovitud külalisi, kodust lahkudes kindlasti uksed lukustada.