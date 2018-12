Liivak-Vanaselja pääsesid autospordi liidu galal pildile

erakogu

Autospordi liidu galal sai peatähelepanu muidugi saarlane Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja, aga pjedestaalile oli asja ka hiidlastel.Laupäeval toimus Saku Suurhallis pidulik gala “Eesti Autospordi Tähed 2018”, kus päevakangelased olid autoralli MMil tänavu kolmanda koha saanud ning Toyota Gazoo Racing meeskonna MMvõiduni aidanud Ott Tänak ja Martin Järveoja.





Autor: Harda Roosna erakogu

