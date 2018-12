Kuidas elab keskmine hiidlane?

Statistikaameti andmeil said hiidlased tänavu kolmandas kvartalis Eesti väikseimat keskmist palka.Eesti keskmine kuupalk oli 1291 eurot, mis krediidi­andja Raha 24 juhatuse liikme Urmo Kokmanni arvutuste järgi kulub praeguste hindade juures lihtsalt ellujäämiseks.Hiidlase keskmine kuupalk kolmandas kvartalis oli 927 eurot. See on ligi 400 eurot vähem kui riigi keskmine.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik Harda Roosna | Hiiu Leht

Eesti keskmine kuupalk oli 1291 eurot, mis krediidi­andja Raha 24 juhatuse liikme Urmo Kokmanni arvutuste järgi kulub praeguste hindade juures lihtsalt ellujäämiseks.

Hiidlase keskmine kuupalk kolmandas kvartalis oli 927 eurot. See on ligi 400 eurot vähem kui riigi keskmine. Statistikaameti andmeil said hiidlased tänavu kolmandas kvartalis Eesti väikseimat keskmist palka.Eesti keskmine kuupalk oli 1291 eurot, mis krediidi­andja Raha 24 juhatuse liikme Urmo Kokmanni arvutuste järgi kulub praeguste hindade juures lihtsalt ellujäämiseks.Hiidlase keskmine kuupalk kolmandas kvartalis oli 927 eurot. See on ligi 400 eurot vähem kui riigi keskmine.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: keskmine palk, statistikaamet