Koht kätte näidatud

Tänase lehe arvamusküljel saab sõna Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik. Ta püüab rinda pista maanteeameti esindaja Mika Männiku põhjendustega, miks talviti Hiiumaa liinil kuut põhireisi teha ei saa.

Juba selle aasta alguses eelmisel talvel otsustas maanteeamet hoolimata hiidlaste vastu­puiklemisest vähendada parvlaeva­reiside arvu tööpäeviti. Tollal vaidles maantee­ametiga Hiiu maavalitsus ja tollane osakonnajuhataja meenutas, et siis oli Mika Männiku ainsaks põhjenduseks laevade halb täituvus.

TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles Hiiu Lehele, et ettevõtte jaoks ei ole finantsiliselt vahet, kui suur on reiside täituvus ja ka kasumimarginaal ei sõltu sellest. “Reiside tulu ja kulu kasvavad võrdeliselt ning pileti­tulu ei kuulu TS Laevadele, vaid tellijale. Ka meie lepingujärgne tasu ei ole liiniti lahku löödud,” selgitas Kaabel.

Ettevõtte andmetel oli kahe laevaliini täituvus viimase aasta jooksul sisuliselt võrdne, jäädes vahemikku 61–35 protsenti.

Seekord siis tõi Männik argumentidena mängu loodusjõud ning Viidik teeb puust ja punaseks, miks need ei päde.

Ka rahanappus ja ministeeriumi vastuseis ei saa olla põhjuseks, sest juba mullu jäi 600 000 eurot riigipoolset laevaühenduse dotatsiooni üle ja MKMi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda kinnitas, et ministeerium on saarte laevaühenduse üle andnud maanteeametile: “Usaldame nende pädevust reiside tellimisel, sealhulgas ka meresõidu­ohutusega arvestamisel.”

Hakka või arvama, et saarlane tahab hiidlastele koha kätte näidata.

14. detsember 2018