Kingitus kallimale jõuludeks ja teisteks pühadeks?

erakogu

Kingituste tegemisele erinevateks pühadeks ja sünnipäevadeks pannakse alati väga palju rõhku. Mõnes mõttes on see ka loomulik – ikka tahaks endale lähedast rõõmustada ning üllatada. Teame kõik ju omastki käest, kuivõrd armas on see, kui keegi meid meeles peab. Kingitus, mida avades on ilmselge, et seda valides on just sinu peale mõeldud, on igal juhul parem kui viimasel hetkel kaasahaaratud supermarketi kinkekomplekt. Mis aga võiks olla see kingitus, mis kallima südame kiiremini tuksuma paneb?

Mis talle meeldib? Ei meeldi?

Teekond kallimale ideaalse jõulukingi leidmiseks algab sellest, et paned paika, mis talle meeldib ja mis ei meeldi. Kui sa tead, et ta veedab köögis nii vähe aega kui vähegi võimalik, pole mõtet kinkida kokaraamatut ja uhket köögikombaini komplekti.

Kuigi sa soovid kindlasti parimat, olles ise näiteks paras hobikokkaja, ei tee tõenäoliselt selline kingitus saajale kindlasti rõõmu. Seega, pööra esmalt tähelepanu sellele, mis talle meeldib ja hoia seda osturetkel meeles.

Mõnikord võib kingiidee lausa ise kätte tulla – kui ta on jutu sees maininud soovitud lauamängu või praeguse lemmiklõhnaõli lõppemist? Siit on kaks ideed juba olemas. Kas ta räägib igatsevalt sellest, kuidas sõprade pered jõulude ajal fotograafi juures käivad? Vali välja fotograaf ja broneeri aeg kasvõi aastavahetuse piltide tegemiseks!

Mis talle meeldib, tegelikult?

Soovide paikapanekul on hea variant mõelda sellele, mida su kallim vabal ajal ette võtab. On ta raamatute fänn või arvutimängude austaja? Oletame, et tal on öökapil virn raamatuid, siis on selge, et ta armastab lugeda. Kui sa ei oska ise talle soovitud raamatut välja valida, siis väga hästi sobib ka kinkekaart raamatupoodi või miks mitte ka küünal meeleolu loomiseks, pehme fliis, mille all lemmikraamatu seltsis kerra tõmmata või pakk gurmaanide teed.

Võib-olla on ta aga seda tüüpi, kelle arvutis on alati kõige uuemad arvutimängud ning meeldiv õhtu tähendabki mõnes mängus vaenlastele tuule alla tegemist. Kõige lihtsam oleks muidugi osta uus ja põnev arvutimäng, mis just jõulude ajal letile jõuab aga seda ei pruugi alati juhtuda. Siis võiks kaaluda hoopis teisi mänguritele mõeldud vidinaid: paremad kõrvaklapid või mugavam mängurihiir? Esmaklassiline tool või lausa parem arvuti! Klassikaline arvutimäng või pilet mõnele arvutimängu üritusele?

Vaata ka kasulikku nimekirja erinevatest hobidest postimees.ee artiklis ja mõtle, kas kingi saajale pakuvad neist mõningad huvi? Siis on kingituse valimine lihtsam.

Kingituse valimisel kallimale ära pelga nõu ja ideid küsida

Alati on neid, kellele meeldib iga vaba hetk väljas värske õhu käes veeta. Muidugi oleneb siin väga palju konkreetsest huvialast, kuid variante on rohkelt. Matkamise fänn oskab kindlasti hinnata kvaliteetset ja vastupidavat matkavarustust; talvespordisõbrad on õnnelikud, kui saavad suusa- või lumelauainstruktori käe all oma oskuseid parandada ja alati võid korraldada põneva matka talvises looduses, kuhu ise kallimale seltsiks minna.

Olukorras, kus endal on mõtted otsas mis otsas, võib alati nõu ja abi küsida ka kallima vanematelt või sõpradelt. Ehk on neile midagi kõrva või silma jäänud. Ja kui see soovitu kuulub pigem kallimasse kategooriasse, saab kingituse kamba peale osta. Raamatufännil ei pruugi kodus olla ideaalset raamaturiiulit nende hoiustamiseks, või mõnusat kohta kodus lugemiseks – diivan või tugitool koos lugemislambiga võib olla talle sobiv suurem kingitus kogu suguvõsalt.

Samas ei pea jõulukingitus alati pangaarvet pooltühjaks tegema. Pigem üks hästi läbimõeldud kingitus, kui mitu kallist ja ekstravagantset. Ja kui lisad ükskõik millisele kingitusele juurde teineteisele aja pühendamise, on see juba suurepärane viis, kuidas jõulupühad mööda saata.

