Ken Pähn – silmapaistev noorsportlane MMil

erakogu

Ken Pähn nimetati Prahas lõppenud saalihoki maailmameistrivõistlustel seitsme silmapaistvama noore mängija sekka.Turniiri kodulehekülg vahendab, et Eestil oli suhteliselt kurb turniir, kui nad lõpetasid kümnendal kohal. Samas üks mängija, kes silma paistis, oli 22aastane Ken Pähn – ründaja viskas oma esimesel MMfinaalturniiril muljetavaldavad 11 väravat.





Autor: Kaasautor erakogu

Sildid: Ken Pähn, maailmameistrivõistlus, saalihoki