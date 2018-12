Kärdla jõulupuu tekitab elevust

Kärolin Kivistik

Kui viimasel paaril aastal on esimesel advendil Kärdla Keskväljakule kuuse jõulutulede süütamisele kogunenud käputäis inimesi, siis tänavu oli uudistajaid palju. Ilmselt äratas huvi tänavune eriline jõulupuu, mis tehtud Pihla rabast toodud rabamännijuurtest. Oma rolli mängis kindlasti ka ilus lumine ilm.Nagu juba tavaks saanud, esinesid kuuse alla kogunenud linnaelanikele kõigepealt rahvatantsurühm Naadrased ja Tt -Stuudio tantsijad. Seejärel ütlesid oma tervitussõnad Hiiumaa koguduste preester Hüllo-Kristjan Simson ja volikogu esimees Aivar Viidik.Viidik rääkis oma kõnes sümboolsetest juurtest, millest tänavune jõulupuu tehtud, kuid tegi ühe väikese vea. Nimelt ei alga Kärdlas voolav Nuutri jõgi mitte Pihla rabast, kust männijuured pärit, vaid hoopis Määvli raba ehk Nuutri raba lõunaosast. (A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001)Kui tavaliselt suundutakse peale jõulupuu tulede süütamist oma kodudesse perega aega veetma, siis tänavu kogunesid inimesed kuuske lähemalt uurima ja jäid Keskväljakule kauemakski. Veel mitu tundi hiljemgi oli kuuse all uudistajaid ja pildistajaid. Autodega möödasõitjad aeglustasid, et omanäolist tuledesäras kuuske uudistada.Paljudele meeldis ka Reko poe ees kasvav klassikaliselt ehitud kuusk, mis samuti näeb väga kaunis välja.