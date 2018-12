Kalleim ilutulestik tuleb Kärdlas

Kärdla, Emmaste, Kõrgessaare ja Pühalepa ilutulestikud maksavad tänavu kokku 2850 eurot. Kõige võimsam ilutulestik tõotab tulla Kärdlas, sest selle maksumus on kordades suurem kui teistes osavaldades, 1500 eurot. Osavallavanema Lauri Preimanni sõnul on selle jaoks vajalikud vahendid eelarvesse planeeritud.

Pühalepa ilutulestik on osavallavanem Liili Elleri sõnul Hellamaal ja selle eelarve 500 eurot. Sama palju maksab ka Emmaste ilutulestik. Osavallavanem Hergo Tasuja

ütles, et ilutulestik telliti mitme osavallaga koos. Kõrgessaares korraldab ilutulestiku aleviku jõulukuuse juures vaba aja keskus, keskuse juhataja Artur Valgu sõnul maksab see 350 eurot.

