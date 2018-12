Kaks FC Hiiumaa noormängijat said treenida Soomes Kotkas

25. novembrist 1. detsembrini harjutasid 2003 sündinud Platov ja 2004 sündinud Värva jalgpalli esiliigas palliva klubi FC KTP Kotka juures.

Noormehed aitas huvitava väljakutseni nende U17 eliitliiga treener Theimo Tülp. “Suuresti avanes suure­pärane võimalus seetõttu, et mu hea sõber Jaanus Reitel on seal juba aasta aega treener,” selgitas Tülp. Uuest aastast siirduvad Eestist sealse esindusmeeskonna satsi juhtima kaks Eesti jalgpallilegendi Argo Arbeiter ja Indrek Zelinski.

Noormängijad treenisid Jaanus Reiteli juhendamisel kord päevas ning elasid klubile kuuluvas korteris.

FC Hiiumaa U16 ja Läänemaa/Hiiumaa U17 eliitliiga ühisvõistkonnas väravavahi positsioonil mängiva Karl Värva sõnul on treeningud rasked: “Tase on väga kõrge, kuna teeme trenni endast vanematega.” Nimelt treenivad nad koos U18 ja U20 noormeeste ja esindusmeeskonnaga.

Noormehed mängivad jalgpalli sisehallis, kus on 16 kraadi sooja, mis neile eriti rõõmu tegi. “Saime lühikese dressiga trenni teha ilma, et varbad ära jäätuvad,” ütles Karl Värva, et treeningu­tingimused on täpselt vastupidised sellele, millega nad Hiiumaal harjunud.

Treener Theimo Tülp ütles, et Kotka klubi jäi meie noormeestega rahule. “Tagasi­sidena öeldi, et noormehed on viisakad ja toredad noormängijad, kes oma sportliku tasemega saavad kenasti hakkama omavanuste eakaaslaste hulgas.”

Tülbi sõnul tuleb kindlasti teha lisatööd tehnilise taseme hoidmise ja parandamisega ning poisid vajavad konkurentsivõimelisi treeninguid ja võistlusmänge. Igapäevaselt treenivad noormehed Hiiumaa spordikoolis treener Mario Degtjovi käe all.

