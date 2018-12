Käina osavald ilutulestikku ei tee

Käina osavallavanem Omar Jõpiselg ütles, et Käina vallavalitsus ei ole kunagi aastavahetuse ilutulestikku rahastanud. Välja arvatud eelmisel aastal, kui seda tehti kõigis osavaldades kohalike ettevõtete abiga. “Kohalike inimeste tagasiside on olnud, et seda pigem ei ole vaja teha,” ütles Jõpiselg.

Käina huvi- ja kultuurikeskuse juhataja Ly Meldorf lisas, et osavald rahastab jõulu­kontserti Käina kultuuri­keskuses ja pühadevahe kontserti Orjakus. “Valla jaoks on olnud tähtsam rahastada kultuuriüritusi, aga kohalikud ise on alati olnud usinad raketilaskjad ning taevas asula ümber aastavahetusel pimedaks küll ei jää,” ütles Meldorf.

Autor: Sigrid Leigri Käina osavallavanem Omar Jõpiselg ütles, et Käina vallavalitsus ei ole kunagi aastavahetuse ilutulestikku rahastanud. Välja arvatud eelmisel aastal, kui seda tehti kõigis osavaldades kohalike ettevõtete abiga. “Kohalike inimeste tagasiside on olnud, et seda pigem ei ole vaja teha,” ütles Jõpiselg.

Käina huvi- ja kultuurikeskuse juhataja Ly Meldorf lisas, et osavald rahastab jõulu­kontserti Käina kultuuri­keskuses ja pühadevahe kontserti Orjakus. “Valla jaoks on olnud tähtsam rahastada kultuuriüritusi, aga kohalikud ise on alati olnud usinad raketilaskjad ning taevas asula ümber aastavahetusel pimedaks küll ei jää,” ütles Meldorf.

Sildid: ilutulestik, käina osavald