Käina kooli jõululaata võiks kasvatada

Tänavusel Käina kooli jõululaadal oli 35 noort müüjat, neist 13 esimese klassi õpilased. Müügiks tõid lapsed maiustusi, aga ka omavalmistatud jõulukaarte, käevõrusid ja küünlajalgu.

Käina kooli laadal ei olnud heategevuslikku eesmärki, pigem on see olnud osa õppetööst ja laste jaoks võimalus taskuraha teenida. Direktor Joel Pulk näeb laata kui laste ettevõtluskogemuse saamise kohta ja leiab, et sel on arengu­ruumi: “Reklaami peaksime rohkem tegema, et inimesed tänavalt oskaks ka laadale tulla.” Arutletud on ka laada toimumis­aja üle. Siiani on laata peetud vahetundide ajal, kuid peale koolipäeva lõppu oleks laadal võib-olla rohkem huvilisi.

Käina kooli õppealajuhataja Urve Pärnamaa ei osanud öelda, mitmendat korda laata peeti: “Aga seda võin öelda, et see on meil traditsiooniks saanud.”

Autor: Sigrid Leigri Tänavusel Käina kooli jõululaadal oli 35 noort müüjat, neist 13 esimese klassi õpilased. Müügiks tõid lapsed maiustusi, aga ka omavalmistatud jõulukaarte, käevõrusid ja küünlajalgu.

Käina kooli laadal ei olnud heategevuslikku eesmärki, pigem on see olnud osa õppetööst ja laste jaoks võimalus taskuraha teenida. Direktor Joel Pulk näeb laata kui laste ettevõtluskogemuse saamise kohta ja leiab, et sel on arengu­ruumi: “Reklaami peaksime rohkem tegema, et inimesed tänavalt oskaks ka laadale tulla.” Arutletud on ka laada toimumis­aja üle. Siiani on laata peetud vahetundide ajal, kuid peale koolipäeva lõppu oleks laadal võib-olla rohkem huvilisi.

Käina kooli õppealajuhataja Urve Pärnamaa ei osanud öelda, mitmendat korda laata peeti: “Aga seda võin öelda, et see on meil traditsiooniks saanud.”

Sildid: jõululaat, Käina kool