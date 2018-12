Kahe laevaliini täituvus sarnane

Suursaarte laevaliine teenindava OÜ TS Laevad andmetel oli kahe liini keskmine täituvus perioodil detsember 2017 kuni november 2018 enam-vähem sarnane.

Viiel kuul, jaanuar, aprill, mai, september ja oktoober, oli laeva autodeki täituvus rajameetrite alusel parem Hiiumaa liinil, neljal kuul, märtsis, juunis, juulis ja novembris mandri ja Muhumaa vahelisel liinil. Neljal kuul oli täituvus täpselt võrdne. Protsentidena kõikus keskmine täituvus kahel liinil 61 protsendist 36 protsendini.

Hiiumaa laevaliinil ulatus keskmine reisijate arv kuude lõikes 71–72 reisijast jaanuaris, veebruaris ja märtsis kuni 168 ja 161 reisijani vastavalt juulis ja augustis.

Tiiu ja Leigri mahutavus on 700 reisijat. TS Laevad turundus- ja kommunikatsiooni-osakonna juhataja Sirle Arro ütles, et kordi, kui ühel reisil on üle 500 reisija, esineb haruharva – viimase aasta jooksul on seda juhtunud vaid 13 korral ja kokku tehakse üle 20 000 reisi aastas.

Reisijate arvu rekord, 676 inimest ühel reisil, on pärit 2017. aasta maist, kui toimus Roheliste rattaretk Hiiumaale.

Hiiumaa liin vajab rohkem riigi tuge

Hiiumaa liinil tehti 2017. aastal Rohuküla-Heltermaa liinil 5272 reisi, Virtu-Kuivastu liinil 14 855 reisi.

Hiiu Lehe ligikaudsete arvutuste järgi, võttes aluseks sama aasta piletitulu, mis oli Rohuküla-Heltermaa liinil ligi 3 miljonit eurot ja Virtsu-Kuivastu liinil ligi 8 miljonit eurot, ning lepingus toodud reisitasu, fikseeritud ja muutuva periooditasu, kulus Hiiumaa liini doteerimiseks üle 10 miljoni euro ja mandri-Muhumaa liini doteerimiseks ligi 6 miljonit eurot.

