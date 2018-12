Jõuluks saab auto puhtaks pesta ka Käinas

Kui varem said Hiiumaal autosid pesta vaid Kärdlas, siis nüüd avaneb see võimalus ka Käina lähistel Nõmmekülas.OÜ Best Holding avas oma autoremonditöökoja hoovis mündipesula, mis on Hiiumaal juba teine omataoline. Kuigi reklaame ja juhendeid veel väljas ei ole, on kõik soovijad juba enne jõulu­pühi oodatud autosid puhtaks pesema.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht

OÜ Best Holding avas oma autoremonditöökoja hoovis mündipesula, mis on Hiiumaal juba teine omataoline. Kuigi reklaame ja juhendeid veel väljas ei ole, on kõik soovijad juba enne jõulu­pühi oodatud autosid puhtaks pesema. Kui varem said Hiiumaal autosid pesta vaid Kärdlas, siis nüüd avaneb see võimalus ka Käina lähistel Nõmmekülas.OÜ Best Holding avas oma autoremonditöökoja hoovis mündipesula, mis on Hiiumaal juba teine omataoline. Kuigi reklaame ja juhendeid veel väljas ei ole, on kõik soovijad juba enne jõulu­pühi oodatud autosid puhtaks pesema.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: autopesula, Käina