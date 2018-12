Jaanika Jalgpallikool ehk JJK tegutseb Käinas

Anna Andreas

Mõned aastat tagasi, kui mõtlesin jalgpallimängust pausi teha, tulid entusiastlikud Käina lapsevanemad uurima, kas hakkaksin Käinas jalgpallitreeninguid läbi viima. Mõeldud-tehtud.Selleks, et saaksin ametlikult asju aetud ja meil oleks ka võistlustel võistkonna nimi olemas, tuli selleks midagi välja mõelda. Kuna üks minu jalgpalli lemmiktiimidest kasutab enda klubi esindades hästi lõimuvaid initsiaale, mis tulenevad nende klubi nimest, siis soovisin ka nii.





Autor: Kaasautor Anna Andreas

Sildid: Jaanika Jalgpalli­kool, Jalgpall, Käina