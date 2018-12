Hiiumaa viimane kirjakandja läks ajalukku

Ligi 30 aastat posti vedanud Aita Maivel on ametlikult pensionil, kuid reedel tegi ta viimase tööpäeva Kärdla piirkonna kirjakandjana. Ühtlasi kaob Hiiumaalt ka ametinimetus kirjakandja ja nüüdsest on kõigi saare postivedajate ametinimetuseks postikuller.

Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht



Sildid: Aita Maivel, kirjakandja