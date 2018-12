Hiiu neiu õpib piloodiks

erakogu

Ingel-Ann Liiberti kooliteel oli tähtsaks abivahendiks lennuk – nüüd õpib ta Eesti Lennuakadeemias õhusõiduki juhtimist ja on juba kolmandal kursusel.Peale Kärdla põhikooli lõpetamist läks Ingel-Ann Liibert õppima Nõo reaalgümnaasiumisse. Kuna sõit 18 kilomeetrit Tartust Valga poole asuvasse kooli oli pikk ja aeganõudev, valis ta sageli pisut kiirema variandi mandrile jõudmiseks – lennuki





Autor: Kärolyn Kivistik erakogu

Sildid: Ingel-Ann Liibert, Lennuakadeemia, lennuk