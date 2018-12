Eriarsti vastu­võtu järjekord

Miks on Hiiumaal ooteajad mõne eriarsti vastu­võtule nii pikad, isegi kuni viis kuud?

Vastab Eesti haigekassa terviseedenduse osakonna juhataja Evelin Trink: “Hiiumaa haiglaga sõlmis haigekassa lepingulisa, kus on määratud erialad, mida haigla peab ise pakkuma ja millistel erialadel teevad nad koostööd partneritega. Näiteks silmaarsti erialal pakub Hiiumaa haiglas teenust Ida-Tallinna keskhaigla, ortopeedia ja neuroloogia erialal Põhja-Eesti regionaalhaigla ehk kohapeal neid eriarste paraku ei ole.

Samuti oleme lepingus kokku leppinud erialad, kus eriarst peab vastu võtma vähemalt kord kuus – uroloogia, endo­krinoloogia, kardioloogia, dermatoveneroloogia ja kõrva-nina-kurguarsti erialal.

Samas võib haigla sõltumata lepingu mahust osutada teenust ka rohkem, näiteks kui selleks on järjekordade tõttu vajadust.

Hiiumaa haiglale kehtivad samasugused järjekorra pidamise tingimused nagu teistele haiglatele, ambulatoorsetel erialadel on eriarsti järjekorra pikkuseks kuni kuus nädalat. Paraku on eriarstiabis järjekorrad erinevatel põhjustel, sageli ka arstide puudusel, lubatust pikemad mitmel pool Eestis ja Hiiumaa ei ole selles osas erand. Samas on positiivne külg, et saarel on eriarstiabi siiski tagatud ja inimesed saavad abi.”

Sildid: eriarst, järjekord, ooteaeg