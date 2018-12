Enne jõule lisandub lund veelgi

KAIVO LÕPPE

Sel aastal on kõigi rõõmuks tulemas tõeliselt talvised jõulud, isegi saartel.Täna, homme ja pühapäeval on tulemas mitmel pool üle Eesti veelgi lumelisa, mis loob idüllilise jõulumeeleolu kõikjal, nii sisemaal, kui saartel.

Autor: Kaasautor KAIVO LÕPPE



