Emmaste osavalla valitsuse pöördumine

Hergo Tasuja

Olukord riigimaanteel, mis suundub Emmastest Õngu ja sealt edasi Kõpu/Luidja poole, ei ole liiklejatele ohutu.Nagu näha, on tegemist kiilasjääga. See on paraku tava­pärane olukord antud maanteel. Kuigi tegemist on maanteega, mida igal hommikul läbib maakonna bussiliin, mis ühtlasi on koolibussi ülesannetes. Ehk igal hommikul kasutab seda teelõiku bussireisijana mitukümmend last. Lisaks tööle suundujad nii Lauka/Kõrgessaare kui Emmaste/Käina suunalt Nurste poole (plastiettevõtetesse), aga ka Õngu/Nurste poolt Emmastesse-Käinasse. Sõites pidevalt antud maanteel, oleme täheldanud, et Emmastest Leisu/Nursteni on tee olukord ja hooldus enam-vähem talutaval tasemel. Sealt edasi põhja-Hiiumaa poole aga märkimisväärselt kehvem. Samas on tegemist justkui ühe maanteega, mille hooldustase peaks üks ja sama olema.Palume maanteeametil viivitamatult astuda samme teehoolduses, mis antud tee liiklejatele ohutuks muudaks. Tänane olukord ja jutt statistikast ehk väikesest kasutajate arvust meid kindlasti ei rahulda.Hergo TasujaEmmaste osavallavanemEmmaste osavalla valitsus