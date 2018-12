EKSPERT: Hiiumaa turismiettevõtted saaksid end ka turunduskuludeta palju edukamalt müüa

Hiiumaalt on praeguseks visitestonia.com portaalis esindatud üle 240 turismiobjekti. EASi turismiarenduskeskuse turismiinfosüsteemi eksperdi Elen Juurma sõnul on siiski veel hulk turismiga seotud ettevõtteid, mis pole end keskkonnas registreerinud ja jätavad olulise turundusvõimaluse kasutamata.

Juurma kinnitas, et maakonna turismisissetulekute suurendamiseks on oluline, et võimalikult paljud piirkonna turismiteenuste pakkujad oleks külastajatele veebis hästi leitavad. “See aitab suurendada nii konkreetse ettevõtte nähtavust, kui muudab turistidele atraktiivsemaks maakonna tervikuna,” lisas Juurma.

“Kui mõelda vanasõnale “tasuta lõunaid pole olemas”, siis enda turundamine miljonite külastajatega seitsmekeelses portaalis seda turismiettevõtjatele siiski on,” tõdes Juurma. “Kui jõulupeod läbi ja talvel vähem külastajaid, on hea aeg turundus ette võtta, seda enam, et konto loomine visitestonia.com portaali on hõlbus ja läheb kiiresti,” soovitas ekspert.

Turismiettevõtjad saavad oma ettevõtte keskkonda registreerida kohaliku turismiinfokeskuse abiga ning andmete lisamine on tasuta. Samuti võtab turismiarenduskeskus enda kanda tõlkekulud.

Ka pole uutel registreeritavatel turismiettevõtjatel, näiteks väiksematel koduköökidel, suveniiripoodidel, käsitöökodadel, matkade ja muude elamuste korraldajatel kohustust end kindlasse riiklikku andmebaasi lisada ja nii on neid raske leida.

“Rohkemate klientide ja Eesti suuremate turismitulude huvides on aga oluline, et turismiettevõtjad lisaks oma ettevõtte reklaamteksti ja kutsuvad fotod visitestonia.com portaali ning neid ajakohasena hoiaks,” märkis Juurma.

Tema sõnul lisandub andmete kuvamisele palju muudki: EASi turismiarenduskeskus kasutab turismiobjektide infot, reklaamides Eestit ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias, messidel ja koostöövõrgustikes. Ettevõtted saavad ka vaadata statistikat selle kohta, kes ja kui palju nende objekti kohta huvi tunneb, ning lasta külastajatel toodet-teenust broneerida kohe sealsamas portaalis. Samuti saavad registreerunud ettevõtted ligipääsu Visit Estonia e-akadeemiale, et oma ettevõtet eri valdkondades hinnata ja arendada.

Veebikeskkonda visitestonia.com on oma andmed lisanud juba üle 4500 turismiettevõtte üle Eesti, kes pakuvad kokku enam kui 8000 turismielamust. Lisaks leiab keskkonnast infot sadade põnevate ürituste kohta.

Autor: Hiiu Leht Hiiumaalt on praeguseks visitestonia.com portaalis esindatud üle 240 turismiobjekti. EASi turismiarenduskeskuse turismiinfosüsteemi eksperdi Elen Juurma sõnul on siiski veel hulk turismiga seotud ettevõtteid, mis pole end keskkonnas registreerinud ja jätavad olulise turundusvõimaluse kasutamata.

Juurma kinnitas, et maakonna turismisissetulekute suurendamiseks on oluline, et võimalikult paljud piirkonna turismiteenuste pakkujad oleks külastajatele veebis hästi leitavad. “See aitab suurendada nii konkreetse ettevõtte nähtavust, kui muudab turistidele atraktiivsemaks maakonna tervikuna,” lisas Juurma.

“Kui mõelda vanasõnale “tasuta lõunaid pole olemas”, siis enda turundamine miljonite külastajatega seitsmekeelses portaalis seda turismiettevõtjatele siiski on,” tõdes Juurma. “Kui jõulupeod läbi ja talvel vähem külastajaid, on hea aeg turundus ette võtta, seda enam, et konto loomine visitestonia.com portaali on hõlbus ja läheb kiiresti,” soovitas ekspert.

Turismiettevõtjad saavad oma ettevõtte keskkonda registreerida kohaliku turismiinfokeskuse abiga ning andmete lisamine on tasuta. Samuti võtab turismiarenduskeskus enda kanda tõlkekulud.

Ka pole uutel registreeritavatel turismiettevõtjatel, näiteks väiksematel koduköökidel, suveniiripoodidel, käsitöökodadel, matkade ja muude elamuste korraldajatel kohustust end kindlasse riiklikku andmebaasi lisada ja nii on neid raske leida.

“Rohkemate klientide ja Eesti suuremate turismitulude huvides on aga oluline, et turismiettevõtjad lisaks oma ettevõtte reklaamteksti ja kutsuvad fotod visitestonia.com portaali ning neid ajakohasena hoiaks,” märkis Juurma.

Tema sõnul lisandub andmete kuvamisele palju muudki: EASi turismiarenduskeskus kasutab turismiobjektide infot, reklaamides Eestit ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias, messidel ja koostöövõrgustikes. Ettevõtted saavad ka vaadata statistikat selle kohta, kes ja kui palju nende objekti kohta huvi tunneb, ning lasta külastajatel toodet-teenust broneerida kohe sealsamas portaalis. Samuti saavad registreerunud ettevõtted ligipääsu Visit Estonia e-akadeemiale, et oma ettevõtet eri valdkondades hinnata ja arendada.

Veebikeskkonda visitestonia.com on oma andmed lisanud juba üle 4500 turismiettevõtte üle Eesti, kes pakuvad kokku enam kui 8000 turismielamust. Lisaks leiab keskkonnast infot sadade põnevate ürituste kohta.

Sildid: Turism, visitestonia.com