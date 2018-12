Audit riigimetsas

Rahvusvaheline metsasertifitseerimisega tegelev audiitor­firma NEPC viis eelmisel nädalal Riigimetsa majandamise keskuses (RMK) läbi igaaastase auditi, mille käigus hinnati riigimetsa majandamine jätkuvalt vastavaks rahvus­vahelistele säästliku ja keskkonnasõbraliku majandamise nõuetele.

Auditi käigus leiti, et RMK metsa majandamine on heal tasemel ja kinnitati RMK tegevuse vastavust rahvusvahelistele säästliku ja keskkonnasõbraliku majandamise nõuetele. Säästva metsanduse sertifikaadi taotlemine ja hoidmine on vabatahtlik ning sellega kaasnevad igaaastased auditid. Seekordne audit hõlmas pea kogu Eestit, riigimetsa majandamisega käidi tutvumas saartel, Lõuna-Eestis ja Lääne-Eestis.

Auditi aruande esimene versioon valmib jaanuari keskpaigas.

Autor: Hiiu Leht

Sildid: audit, metsasertifitseerimine, riigimetsas