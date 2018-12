Arenguosakond ja arenduskeskus üksteist ei dubleeri

Toomas Kokovkin

Nii valla arenguosakonna kui maakondliku arenduskeskuse juhataja kinnitavad, et nende töötajad üksteise tööülesandeid ei dubleeri kui ka nimetuste sarnasuse tõttu selline mulje võib jääda.Hiiu Leht avaldas teate, et Hiiumaa valla arengu­spetsialistina alustab tööd Aivi Telvik.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Toomas Kokovkin Harda Roosna | Hiiu Leht

Hiiu Leht avaldas teate, et Hiiumaa valla arengu­spetsialistina alustab tööd Aivi Telvik. Nii valla arenguosakonna kui maakondliku arenduskeskuse juhataja kinnitavad, et nende töötajad üksteise tööülesandeid ei dubleeri kui ka nimetuste sarnasuse tõttu selline mulje võib jääda.Hiiu Leht avaldas teate, et Hiiumaa valla arengu­spetsialistina alustab tööd Aivi Telvik.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: arenduskeskus, Arenguosakond, tööülesanded