Areng ja arendus

Tänase Hiiu Lehe esiküljeuudis on natuke otsitud teema, aga pidasime oluliseks see selgeks rääkida. Ühest küljest selleks, et saaksime kõik aru, kas vald raiskab maksu­maksja raha või mitte. Teiseks sellepärast, et vältida olukorda, kus mõni muidu hea inimene selle argumendi valimiste eel malakana kasutusele võtab.

Jah, sõna areng on tähtsal kohal nii Hiiumaa valla arenguosakonna kui Hiiumaa arenduskeskuse nimes. Osakonna ja keskuse ülesanded aga on erinevad.

Meenutagem, et varem täitis maakondliku arenduskeskuse ülesandeid Tuuru ja siis nimed nii kergesti segi ei läinud. Tuuru reorganiseerimise ajal oli isegi jutuks, et milleks meile keskus, piisaks paarist täiendavast ametikohast valla arenguosakonnas. Tuuru nõukogu viimane juht Tanel Malk ütles toona, et oleks mõistlik jätkata omavalitsusele kuuluva, eraldiseisva asutusena. Teist varianti ei aktsepteerinud ka rahastajad, sh rahandusministeerium.

Valla arenguosakonna uue spetsialisti terve rea muude kohustuste seas on üks, mis tundub kattuvat Hiiumaa arendus­keskuse töötaja ülesannetega – MTÜde nõustamine. Tuuru maja MTÜde nõustajad on asjaomaste ringis hästi teada ja tuntud. Temalt, kes iganes seda ülesannet parajasti ka ei täidaks, saab nõu ja abi, kust ja kuidas toetust taotleda.

On suurepärane, et nüüd on valla poolel abiline, kes toetab edukaks osutunud ja rahastuse saanud projekte ka elluviimisel. Näiteks, kui valla sihtasutus Hiiumaa spordikool hakkab tegema Kärdla Mängude maja suurremonti, mida toetas EAS, on nüüd vallas kompetentne spetsialist, kellelt spordikooli direktor saab nõu küsida.

Muidugi oleks tore, kui nõuanded oleks kättesaadavad ka nendele MTÜdele, mis valla kinnisvara ei kasuta. On ju tegelikult ikka väga raske teha elu esimest riigi­hanget, remonti või ehitust juhtida. Võtame või Kärdla nukuteatri näite – nende maja ju vallale ei kuulu, aga vastutus, mida teatrikese juhil kanda tuleb, on suur.

18. detsember 2018