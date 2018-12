Aasta tegija 2018 – Kaja Antons

Hiiu Leht tegi tagasi­vaatava ülevaate kõikidest lõppeva aasta uudistest ja valis aasta tegija – selleks on Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons.Tegime põhjaliku inventuuri selle aasta Hiiu Lehe uudistest ja leidsime, et kõige suurema positiivse mõjuga Hiiumaa ja selle elanike jaoks on sel aastal Kaja Antonsi juhtimisel tehtu.





Autor: Harda Roosna

