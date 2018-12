Aasta parim võistkond Olympic rahvahääletusel

Sven Tupits/Fotogeen

Autor: Harda Roosna Sven Tupits/Fotogeen

Eesti jahtklubide liit võttis möödunud nädalavahetusel toimunud pidulikul koosviibimisel kokku tänavuse aasta purjetamishooaja silmapaistvaimad saavutused. JK Dago jaht Olympic teenis jahtklubide liidu aasta võistkonna tiitli ja kandideerib spordiaasta parima võistkonna tiitlile.Eesti jahtklubide liit võttis möödunud nädalavahetusel toimunud pidulikul koosviibimisel kokku tänavuse aasta purjetamishooaja silmapaistvaimad saavutused.

Sildid: jahtklubi, JK Dago, Olympic