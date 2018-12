EALL valis pressisõbraks riigikontrolli, pressivaenlaseks Aivar Rehe

Aastakoosolekul valisid Eesti ajalehtede liidu (EALL) liikmes­lehtede peatoimetajad pressi­sõbraks Riigikontrolli ja pressivaenlaseks Aivar Rehe.

Riigikontroll sai pressisõbra tiitli tänu munitsipaallehtede auditile, mis tõi välja maksumaksja raha väärkasutuse isiklikuks poliit­reklaamiks 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste kampaania käigus.

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson ütles Hiiu Lehele, et Hiiumaa vallalehtedes sobimatuid teavitusi ei täheldatud, ei 2017. ega ka 2015. aastal.

Eesti ajalehtede liidu hinnangul lahendaks vääritu konkurentsi probleemi seadusemuudatus, mis defineeriks maksumaksja raha eest tehtava välja­ande kohaliku infolehena ja keelaks seal tasulise reklaami, sh ostu-müügi reklaami avaldamise. Info­leht on mõeldud kohalike elanike teavitamiseks kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna tegemistest.

Pressivaenlaseks valiti Aivar Rehe, kes oli varem aktiivne pressi ja avalikkusega suhtleja, kuid muutus peale Danske panga skandaali täiesti kättesaamatuks ja skandaali algus­järgus andis ka avalikkusele eksitavat infot skandaali kohta.

Pressisõber ja pressivaenlane valiti toimetuste esitatud kandidaatide seast. Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori (pildil), mille autor on metallikunstnik Ive-Maria Köögard.

Aastakoosolek valis järgmise aasta EALLi nõukogu esimeheks Ekspress Meedia juhatuse esimehe Argo Virkebau. Lisaks temale kuuluvad EALLi nõukogusse Erik Heinsaar, Lauri Hussar, Erik Kalda, Nele Laev, Meelis Mandel, Margus Mets, Priit Rauniste, Urmo Soonvald ja Andrei Titov.

Aastakoosolekul kohtus peatoimetajate ja välja­andjatega rahandus­minister Toomas Tõniste. Kokkuvõtte lõppevast aastast tegid EALLi nõu­kogu esimees Lauri Hussar ja tegevjuht Mart Raudsaar.

Sildid: pressisõper, pressivaenlane, ruupor