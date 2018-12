30 000eurose preemia sai Hiiumaal neli Utilitase töötajat

Eesti suurima kaugküttefirma Utilitase müügist teatanud Kristjan Rahu maksis ettevõtte igale töötajale 30 000 eurot preemiat, Hiiumaal sai selle neli ette­võtte töötajat.

Utilitase turundus- ja kommunikatsioonijuht Olga Petrova kinnitas Hiiu Lehele, et tõepoolest saavad kõik Utilitase töötajad preemiat, nende hulgas ka neli Hiiumaa töötajat.





