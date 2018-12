12aastane kohvikutepäev ilmub kalendri kujul

repro

Tänavu toimunud ja järjekorras juba 12. Hiiumaa kohvikute­päev andis korraldajatele Ere Naadile ja Ly Johansenile idee esitleda kunstnik Valdek Alberi kohvikute­päeva plakateid kalendri kujul.Nad küsisid toetust kohaliku omaalgatuse programmist ja panid kalendri kokku põhimõttel: igal kuul ühe aasta kohvikute ülevaade.“Nende järgi on tore ka järge ajada, kuidas kohvikute­päev on arenenud,” ütles Ly Johansen. Ta tõi näiteks, et 2007. aastal oli reedesel päeval kella 11–18ni avatud 15 ühepäevakohvikut Kärdlas. Tänavu aga avati 40 kohvikut neljal päeval üle kogu Hiiumaa, lisaks söömaajad hiidlaste kodudes.Iga aasta juures on kirjas ühepäevakohvikute nimed, lisaks 12 väikest tarkusetera kohvikutepäeva ajaloomõõtme hoidjalt Helgi Põllolt ja kokkuvõte Piret Eesmaalt.Üles on loetud ka kõik kohvikutepäeva sponsorid läbi aastate. “Oleme neile väga tänulikud,” lisas Ere Naat. Tema sõnul ollakse suur tänu võlgu ka kõikidele kohvikupidajatele, kes saavad kalendri soetada soodushinnaga 9 eurot, teistele maksab see Ere või Ly käest ostes 12 eurot. Kalender on müügil ka Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangu laadal Hiiu Gourmet letis.