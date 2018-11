Vallavanem kandideerib valimistel

Hiiumaa vallavanem Reili Rand (27) teatas eile, et pärast põhjalikku kaalumist tegi ta otsuse kandideerida Riigikogusse. Rand on viiendas valimisringkonnas SDE nimekirjas teisel kohal, Saaremaa vallavanema Madis Kallase järel.

“Soovin Hiiumaad riigi tasandil senisest veelgi kuuldavamaks ja nähtavamaks teha. Olen veendunud, et kui tahes palju ja südamega me Hiiumaal tööd ka ei teeks, tulevad suured otsused siiski Tallinnast” selgitas Sotsiaal­demokraatlikku erakonda kuuluv vallavanem, et Hiiumaa käekäigu huvides oleks vaja, et vähemalt üks hiidlane oleks riigikogus esindatud.

“Teadagi ei ole riigikogus üksi võimalik palju ära teha, oluline on toetus ja seljatagune ka erakonnas, mida Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liikmena tunnen. See on üheks peamiseks põhjuseks, miks arvan, et olen täna teadaolevatest kandidaatidest tugevaim ning suudaksin Hiiumaa hüvanguks enamat korda saata,” lisas vallavanem.

Eelmisel nädalal andis Reformierakonnaga liitumisest ja riigikogusse kandideerimisest teada Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik (50), kes lehe andmetel kandideerib nimekirja kolmandal kohal.

Veidi varem tuli sõnum, et suvel Keskerakonnaga liitunud Antti Leigri (36) kandideerib riigikogu valimistel ringkonnanimekirjas eeldatavasti neljandal kohal. Lõplikult on nimekirjad veel kinnitamata.

EKRE ridades kandideerib riigikogusse veidi üle aasta tagasi Hiiumaale kolinud Agnes Pulk (39), kel on ringkonnanimekirjas neljas koht.

Erakond Isamaa liige Georg Linkov (42), kes täitnud nii Kärdla linnapea kui Hiiu vallavanema üles­andeid, ütles eile Hiiu Lehele, et ka tema soovib riigikogu valimistel kandideerida. Kas see soov realiseerub, selgub järgmiseks nädalaks, selle nädala lõpul koguneb Isamaa juhatus kandidaate otsustama.

Autor: Harda Roosna Hiiumaa vallavanem Reili Rand (27) teatas eile, et pärast põhjalikku kaalumist tegi ta otsuse kandideerida Riigikogusse. Rand on viiendas valimisringkonnas SDE nimekirjas teisel kohal, Saaremaa vallavanema Madis Kallase järel.

“Soovin Hiiumaad riigi tasandil senisest veelgi kuuldavamaks ja nähtavamaks teha. Olen veendunud, et kui tahes palju ja südamega me Hiiumaal tööd ka ei teeks, tulevad suured otsused siiski Tallinnast” selgitas Sotsiaal­demokraatlikku erakonda kuuluv vallavanem, et Hiiumaa käekäigu huvides oleks vaja, et vähemalt üks hiidlane oleks riigikogus esindatud.

“Teadagi ei ole riigikogus üksi võimalik palju ära teha, oluline on toetus ja seljatagune ka erakonnas, mida Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liikmena tunnen. See on üheks peamiseks põhjuseks, miks arvan, et olen täna teadaolevatest kandidaatidest tugevaim ning suudaksin Hiiumaa hüvanguks enamat korda saata,” lisas vallavanem.

Eelmisel nädalal andis Reformierakonnaga liitumisest ja riigikogusse kandideerimisest teada Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik (50), kes lehe andmetel kandideerib nimekirja kolmandal kohal.

Veidi varem tuli sõnum, et suvel Keskerakonnaga liitunud Antti Leigri (36) kandideerib riigikogu valimistel ringkonnanimekirjas eeldatavasti neljandal kohal. Lõplikult on nimekirjad veel kinnitamata.

EKRE ridades kandideerib riigikogusse veidi üle aasta tagasi Hiiumaale kolinud Agnes Pulk (39), kel on ringkonnanimekirjas neljas koht.

Erakond Isamaa liige Georg Linkov (42), kes täitnud nii Kärdla linnapea kui Hiiu vallavanema üles­andeid, ütles eile Hiiu Lehele, et ka tema soovib riigikogu valimistel kandideerida. Kas see soov realiseerub, selgub järgmiseks nädalaks, selle nädala lõpul koguneb Isamaa juhatus kandidaate otsustama.

Sildid: kandideerib, riigikogu, valimised, vallavanem