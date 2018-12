Valitsus otsustas tervisekeskuse rahastuse

Vabariigi valitsus kinnitas eilsel istungil Kärdla tervisekeskuse projekti rahastuse, haigla nõukogu esimees Agris Peedu loodab tervise­keskusest lahendust ka uute perearstide põuale.

Vabariigi valitsus kinnitas eilsel istungil teises taotlus­voorus laekunud kuue tervise­keskuse projektid lisamiseks investeeringute kavasse. Kuue

hulgas on ka Hiiumaa tervisekeskus, mis rajatakse praeguse polikliiniku ruumidesse.





