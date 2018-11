Vald soovib Saarnaki talukompleksi

Päeva rosin

“Ei maksa unustada, et riigil on niiöelda tuumikülesanded, mis seotud inimese elukaarega. See on omamoodi riigi ülesannete Maslow’ püramiid. Paraku on enamasti palju lihtsam ja huvitavam tegeleda teemadega, mis on püramiidi ülemises otsas, kui nendega, mis alumises. Aga just see alumine osa on vundament. Ja kui sellega mitte tegeleda, võib ühel hetkel juhtuda, et püramiidi ülemisel osal pole enam millelegi toetuda.”

Riigikontrolör Janar Holm riigikogu ees peetud aastakõnes. 14. novembril 2018.