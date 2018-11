Tiitel võttis aasta isa sõnatuks

Hiiumaa aasta isa tiitliga tunnustati viie lapse isa Andres Laanejõed, kes žürii otsust kuuldes jäi hetkeks sõnatuks.Laupäeval tunnustati Suuremõisa lossis kontsertaktusel tublisid isasid, kes esitati Hiiumaa aasta isa tiitli saamiseks. Kuue aasta isa nominendi seast valis žürii tänavuseks aasta isaks Andres Laanejõe.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Laupäeval tunnustati Suuremõisa lossis kontsertaktusel tublisid isasid, kes esitati Hiiumaa aasta isa tiitli saamiseks. Kuue aasta isa nominendi seast valis žürii tänavuseks aasta isaks Andres Laanejõe. Hiiumaa aasta isa tiitliga tunnustati viie lapse isa Andres Laanejõed, kes žürii otsust kuuldes jäi hetkeks sõnatuks.Laupäeval tunnustati Suuremõisa lossis kontsertaktusel tublisid isasid, kes esitati Hiiumaa aasta isa tiitli saamiseks. Kuue aasta isa nominendi seast valis žürii tänavuseks aasta isaks Andres Laanejõe.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: aasta isa, Andres Laanejõe