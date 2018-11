Spordirahva kokkusaamine tuleb

Lembit Saueri kogu

Terve aasta vältel on toimunud erinevaid üritusi EV 100. sünnipäeva raames. Ka hiidlastel ja Hiiumaa spordirahval on sel aastal väärikaid tähtpäevi.Nii sai Kärdla linn tänavu 80 aastat vanaks ja Kärdla staadion 70aastaseks. Märkimata ei saa jätta, et staadion oli käesoleva sajandi alguses vabariigi parimate kergejõustiklaste meelisvõistluspaigaks. On ju Kärdla staadioni meeste kuulitõuke rekord 20,60 meetrit, mille tõukas lätlane Maris Urtans, parem Eesti rekordist.95 aastat tagasi peeti Laukal suur spordipidu, kus rahvuslike spordialade kõrval oli kavas ka võrkpallivõistlus ja üksikud kergejõustikualad meestele: kuulitõuge ja odavise.65 aastat tagasi toimus esma­kordselt Kärdlas korvpallivõistlus, kus selgitati saarte rajoonide spartakiaadi võitja meeste korvpallis.Aasta alguses tähistas oma 30. sünnipäeva tenniseklubi ja septembri alguses orienteerujate klubi.Nendest olulistest tähtpäevadest lähtudes tekkis mul mõte korraldada spordi­rahva kokkusaamine, kus meenutataks ajaloos tehtut ja räägitaks praegu tehtavast ning ühtlasi tänaksime endisi ja praegusi spordiaktiviste.Väga kõrgelt tuleb hinnata seda, et kunagised Hiiumaa parimad spordipoisid Vaino Väljas, Hillar Eller ja Advig Kiris olid Eesti taasiseseisvumisel paljudes olukordades eestvedajad.Ka tähistavad mitmed Hiiumaa elu edendajad, spordiaktivistid tänavu juubeli­sünnipäevi. Nii täitub 85 eluaastat Hiiumaa esimesel koolinoorte meistril kettaheites ja rajooni koondises mänginud võrkpallur Leo Kaldmal. Lisama peab, et ta on tubli rahvasportlane siiani.80. juubelisünnipäeva tähistab kauaaegne pedagoog Helve Rakkaselg, kes oli Hiiumaa esimene rekordi­omanik naiste 800 meetri jooksus.80 täitus ka Eelar Pisal, kes noorpõlves oli rajooni parimaid lauatennises ja kabes. Hiljem aitas ta oluliselt kaasa Käina spordibaaside väljaehitamisel.Tunnustatud muusik Avo Tamme on viiekordne Eesti meister veemotospordis ja tähistas septembris 80. sünni­päeva.Siiani on tegevspordiga tihedalt seotud Toivo Saue, kes saab novembris 70aastaseks. Tema poolt valmistatud väga kõrgel tasemel orienteerumiskaarte leiab paljudes kohtades Eestis ja ka Soomes.Väga eripärased on meie kabetajate saavutused. Nende tegevuse kohta võib öelda, et see on väike ime spordis. 1959. aastal kirjutas Nõukogude Hiiumaa rajooni talispartakiaadi kabevõistlustest kokkuvõtet tehes: “Veelgi suurem üllatus tuli võistluspäeva õhtul. Kärdla Keskkooli I võistkond võitis finaalis ETKVL/Kärdla spordiklubi kabetajaid ja tuli rajooni 1959. a tšempioniks. Isegi vanameister Varbola pidi tunnistama end võidetuks keskkooliõpilase Arvo Risti poolt.”Endistest kabepoistest on saanud väärikad spordi­veteranid, kes sellelgi aastal võitsid Eesti meistritiitli. Sealjuures tuleb lisada, et meie kabemeeste keskmine vanus on üle 70ne.Kokkusaamisel on võimalik näha fotostendil läbi aegade Hiiumaa populaarsemaid – parimaid sportlasi.Ka viimastel aastakümnetel on Hiiumaa tippsportlased olnud väga edukad. Näiteks meie spordi “kuldajastul”, 2000ndate algul oli meil üle kümne rahvusvahelise ja Eesti tipptasemel sportlase. Ka on Hiiumaalt võrsunud kolm olümpiasportlast: Taavi Peetre, Eveli Saue ja Heiki Nabi. Kusjuures Heiki Nabi on koguni kahekordne maailmameister Kreeka-Rooma maadluses.Heal tasemel on läbi aastate olnud ka Hiiumaa rahvasport. Põhitegijaks selles on siiani orienteerujad, kes on korraldanud juba 41 aastat populaarseid orienteerumisneljapäevakuid. Kiita tuleb ka Hiiumaa Jooksugrupi tegevust – suurepäraselt korraldavad nad Hiiumaa maratoni ja staadionil tunni­jooksu. Viimasest võttis osa rohkem naisi, kui Eesti esivõistlustest 10 kilomeetri jooksus.Ülaltoodu on üliväike osa Hiiumaa spordirahva tegemistest läbi aegade.5. jaanuaril 2019 Kärdla kultuurikeskuses toimuval spordirahva kokkusaamisel on võimalus meenutada ajalugu ja rääkida tänapäevast ning meeles pidada teenekaid.

Lembit Sauer

spordiveteran

Autor: Kaasautor Lembit Saueri kogu

spordiveteran

Sildid: Lembit Sauer, spordirahvas