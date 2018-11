Saarnaki kaasavara

Kaheksa aastat tagasi andis keskkonnaamet Saarnaki hoonetekompleksi üle RMK-le. Tollal oli lootus, et miljonilistest kasumitest raporteerival riigiettevõttel on huvitava ja väärtusliku kompleksi hooldamiseks rohkem raha. Nii aga ei läinud ja juba hulk aastaid otsib RMK võimalusi, et sest tülinast lahti saada.

Tänavu kevadel püüdis Hiiumaa muinsuskaitse selts RMKd survestada hooneid korrastama, taotledes Saarnaki hoonete muinsuskaitse alla võtmist. “Riigimetsa majandamise keskus on meie kõigi ühisvarale nende aastatega tekitanud konkreetse kahju ja lasknud Saarnaki katused ära laguneda,” oli seltsi liige Ain Tähiste päris kuri, kui selle ettepaneku tegi. “Keegi on jätnud oma töö tegemata, keegi on istunud kabinetis ja saanud meilt palka, lõiganud meie metsa ja seda müünud.”

Eile ütles seltsi juhatuse esimees Dan Lukas, et Saarnaki maju siiski kaitse alla ei võetud. Jätkuvalt on muinsuskaitse all Saarnaki pukktuulik.

Oleks tõesti kurb, kui eraomanik huvitava talukompleksi ära ostaks ja selle avalikkusele suleks.

Teisalt vajab Saarnaki kompleks investeeringuid ja igaaastast hooldust. Hiiumaa vallal aga on niigi palju vanu hooneid, mille taastamiseks raha ei jätku. Võtame või Vabrikuväljaku lasteaia maja, mille remondiks raha ei jätkunud või siis Vabrikuväljak 4 muinsus­kaitsealuse maja. Ka Villaladu seisab nii nagu see on.

Ehk tuleks kaubelda RMK-lt kaheksa aasta tegemata tööde eest n-ö kaasavara?

Hea mõte on Saarnaki talukompleks Hiiumaa muuseumile üle anda ja nii muuseumi külastatavust tõsta. Teisalt oli muuseum tükk aega hädas Mihkli talumuuseumile perenaise

leidmisega. Kas Saarnaki puhul läheks see lihtsamalt?

Ja muuseumimaja lausa karjub uue värvikihi ja uue hoidla järele.

23. november 2018