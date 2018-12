Saarele kerkib veel üks päikesejaam

Marko Luks

Taastuvenergia toetus­skeemi muutumine ja päikesepaneelide toetus on andnud Eesti päikeseenergia arendustele sisse korraliku hoo ja Hiiumaale tuleb veel vähemalt üks päikesejaam.Lisaks sel suvel tööle hakanud Kärdla tööstusalal asuvale ASi Footon Volt 1,1 megavatisele päikeseelektrijaamale valmib üks jaam Käinas, teist kavandatakse Kärdlasse.





Autor: Harda Roosna Marko Luks

