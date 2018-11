Rand tegev SDE omavalitsuskogus

Paides kogunes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna omavalitsus­kogu. Kogu esimeheks valiti endine Väätsa vallavanem ja praegune Türi vallavolikogu liige Lauri Läänemets ning aseesimeesteks Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja Mustvee vallavanem Jüri Morozov.

Omavalitsuskogu võttis oma esimesel kogunemisel vastu poliitilise avalduse, mille põhisõnumiks, et töö peab olema tasuv kõikjal Eestis ehk et pelgalt töökoha asukoha tõttu väljaspool suuremaid tõmbekeskusi ei tohi selle eest saada vähem palka.

Omavalitsuskogu värske esimees Lauri Läänemets selgitas, et maapiirkondadesse tasuvate töökohtade loomine ja töökohtade säilimine on nende jaoks üks põhiküsimusi ja selleks tuleb riigil ettevõtjaid töökohtade loomisel toetada. “Hea näitena on meil olemas Ida-Virumaal tööle läinud palgatoetuste programm, mida meie arvates tuleb nüüd laiendada üle Eesti,” lisas Läänemets.

Uue lahendusena soovitakse toetada maapiirkondade omavalitsusi 100 euroga aastas iga erasektori poolt loodava töökoha kohta.

Elamispindade kaasajastamiseks ja kodu loomiseks tuleb hajaasustuses oluliselt lihtsustada elamuehitust, vähendades ehituspiiranguid eramajadele ja lihtsustada maapiirkonnas noortel peredel kodulaenu võtmist.

