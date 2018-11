Pink tööinimesele

See, et austame oma inimesi, kes nõukogude ajal olid tublid tegijad, näitab, et oleme üle saamas oma nõukogude minevikust ja hindame seda rahulikumalt.

Nimelised pingid Vaino Väljasele ja Eelar Pisale kõnelevad selget keelt, et nüüd, ajaliselt distantsilt, oskame hinnata ka tollaste juhtide teeneid.

Käina aleviku ehitaja Eelar Pisa rääkis omanimelise pingi avamisel, kuidas maa­parandusega tegelema määratud organisatsioon põhitöö kõrvalt ühe asula kaasaegseks ehitas, raha ja limiite kaubeldes, takistusi ületades ja plaane täites, jahilkäikudega suhteid hoides ja pisikesena suurte ehitusorganisatsioonide vahel oma võimalust otsides. Kui vaja, otsustajatega viinagi võtta.

Käina osavallavanem Omar Jõpiselg ütles, et ka tol ajal oli vaja julgust otsustada ja riske võtta ning selle julguse pärast ta Eelar Pisa austab. “Ta on olnud tegudeinimene, kes midagi saavutanud ja ettevõetud asjad lõpuni viinud.”

Kui Kärdlas on rohkem meeles peetud kultuuri­kandjaid ja üht poliitikut, siis Eelar Pisa pink on üks pisike tänu tööinimesele. Midagi pole öelda – hea mõte! Aitäh, sellele, kel see pähe tuli.

Lõppeks pole ei enne ega pärast Käina EPTd ja Hiiu Kalurit Hiiumaal nii massilist elamuehitust olnudki.

Nii et ka kunagine Hiiu Kaluri juht ja Kärdla ühe linnaosa ülesehitaja Hugo Maide vääriksid nimelist pinki. Nagu ka KEKi omaaegne juht Mati Nurs.

16. november 2018